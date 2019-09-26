Son Dakika Haberleri: Eski polise FETÖ üyeliğinden ceza
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Eski polise FETÖ üyeliğinden ceza

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan ByLock kullanıcısı eski polis Ramazan Erdoğan'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Eski polise FETÖ üyeliğinden ceza, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan ByLock kullanıcısı eski polis Ramazan Erdoğan'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Erdoğan ve avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verildi.

Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını ileri süren sanık Erdoğan, örgüt üyesi olmadığını iddia etti.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespitleri kabul etmeyen Erdoğan, gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunarak beraat talebinden bulundu.

Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, mahkeme heyetinin kararını açıkladı.

Karara göre sanık Erdoğan'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:36 Kaynak: AA
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