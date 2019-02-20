Eski Polislere Fetö'den Hapis Cezası

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 2 sanıktan birine 6 yıl 3 ay, diğerine ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 2 sanıktan birine 6 yıl 3 ay, diğerine ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuklu sanık emekli polis Ali Türkmen ile tutuksuz yargılanan eski polis Ali Mehmet Metin ve avukatları hazır bulundu.



Sanık Türkmen, savunmasında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen ve örgütün mahrem yapılanmasının yer aldığı listede, FETÖ'ye sadakati ve bağlılığı en üst düzeyde olan kişilerin bulunduğu "SAYA" koduyla derecelendirildiği iddiasını kabul etmediğini belirtti.



Ele geçirilen belgelerin asılsız olduğunu öne süren Türkmen, "Kesinlikle hiçbir terör örgütüyle alakam olmamıştır. 25 senedir vatanıma severek hizmet ettim. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.



Sanık Metin de örgütün mahrem yapılanmasının yer aldığı listede, FETÖ'ye sadakati ve bağlılığı en üst düzeyde olan kişilerin bulunduğu "EA" koduyla derecelendirildiği iddiasını kabul etmedi.



Hiçbir terör örgütüyle bağlantısı olmadığını savunan sanık, beraatini istedi.



Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, sanıklardan Metin'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, Türkmen'e ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanık Türkmen'in tahliyesini kararlaştırdı.

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