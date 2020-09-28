Eski Polonya Sağlık Bakanı Szumowski, korona virüse yakalandı - Son Dakika

Eski Polonya Sağlık Bakanı Szumowski, korona virüse yakalandı

Geçtiğimiz ay istifa eden Polonya Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski, korona virüse yakalandı.

Eski Polonya Sağlık Bakanı Szumowski, korona virüse yakalandı, System.String[]

Geçtiğimiz ay istifa eden Polonya Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski, korona virüse yakalandı.

Polonya'da pandemi sürecinde usulsüz maske ve solunum cihazı alımı dolayısıyla eleştirilen eski Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski'nin korona virüse yakalandı. Bakanlık görevi esnasında vatandaşlara pandeminin yayılımının yoğun olduğu ülkelere gitmemelerini tavsiye eden Szumowski, 20 Ağustos'ta istifasını sunmasının ardından virüsün en fazla can aldığı ülkelerden olan İspanya'ya tatile gitmişti. İspanya'da Polonyalı bir iş adamının yatında bir süre tatil yapan Szumowski'nin Polonya'ya döndüğü sırada virüs kaptığı belirtildi. İspanya dönüşü yaptırdığı test negatif çıkan eski Bakan Szumowski'nin korona virüs belirtileri göstermesi üzerine birkaç gün önce yaptırdığı test ise pozitif çıktı. Szumowski, korona virüse yakalandığı haberini doğrularken, ailesinden birkaç kişinin testinin daha pozitif çıktığı bildirildi.

SZUMOWSKİ'NİN ADI MASKE VE SOLUNUM CİHAZI SKANDALINA KARIŞMIŞTI

2018-2020 tarihleri arasında Polonya Sağlık Bakanlığı görevini yürüten Szumowski, 20 Ağustos'ta yeni kişilere fırsat verme, ailesiyle daha fazla ilgilenmek ve doktorluk mesleğini yapmak istediğini gerekçe göstererek istifa etmişti. Eski Bakan Szumowski, bakanlığı döneminde başlıca faaliyet alanı silah ticareti olan E&K firmasından solunum cihazı satın alması nedeni ile eleştirilmişti.

Bin 241 adet solunum cihazı için bakanlıktan 35 milyon Euro ödeme alan firma, sözleşmede öngörülen tarihten çok daha geç bir tarihte sadece 200 adet solunum cihazı teslim etmişti. Bakanlığın ödenen parayı geri istemesi üzerine ise söz konusu firma teslim ettiği 200 adet cihazın ücretini kesmiş, Sağlık Bakanlığına 14,2 milyon Euro geri ödeme yapmıştı. Bakanlık, ise firmanın 15,4 milyon Euro eksik ödeme yapması nedeni ile firma hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Szumowski'nin adının karıştığı diğer bir skandal ise Sağlık Bakanlığının geçtiğimiz Mayıs ayında eski bakanın kardeşinin arkadaşına ait firmadan 5 milyon Zloti (yaklaşık 1,3 milyon Dolar) değerinde koruyucu maske satın alması oldu. Yapılan incelemeler neticesinde maskelerin gerekli standartları taşımadığı ve sertifikaların ise sahte olduğu ortaya çıkmıştı. Bakanlık konuyu savcılığa taşımış, Szumowski ise Avrupa Birliği'nden Polonya'ya gönderilen 600 bin maskenin de gereken standartları taşımadığını belirterek kendini savunmuştu.

(İHA)

Eski Polonya Sağlık Bakanı Szumowski, korona virüse yakalandı
Eski Polonya Sağlık Bakanı Szumowski, korona virüse yakalandı
Eski Polonya Sağlık Bakanı Szumowski, korona virüse yakalandı

Ağustos, Polonya, İstifa, Bakan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 17:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eski Polonya Sağlık Bakanı Szumowski, korona virüse yakalandı - Son Dakika

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