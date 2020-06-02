Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti - Son Dakika

Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti

Kapatılan Refah Partisi'nin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti, System.String[]

Kapatılan Refah Partisi'nin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olarak da görev yapan Tekdal, bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.

Ahmet Tekdal için bugün ikindi namazını müteakip Hacı Bayram Veli Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Tekdal'ın cenazesi, Gölbaşı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Twitter hesabından Tekdal'ın vefatına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Erbakan Hocamızın yol arkadaşı, vefanın, sadakatin en özel örneklerinden, Refah Partisi eski Genel Başkanı, kıymetli büyüğümüz Ahmet Tekdal Beyefendi'nin vefat haberini üzülerek öğrendim. Ailesine, yakınlarına ve tüm camiamıza başsağlığı diliyorum."

20. Dönem Ankara Milletvekili

Ahmet Tekdal, 1931 yılında Ağrı'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Tekdal, Refah Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı ve partinin ilk Genel Başkanı oldu.

1995 seçimlerinde 20. Dönem Ankara Milletvekilli seçilen Tekdal, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Saadet Partisi, Refah Partisi, Ahmet Tekdal, Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 10:37 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti - Son Dakika

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