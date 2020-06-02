Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal, son yolculuğuna uğurlandı (1) - Son Dakika

Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal, son yolculuğuna uğurlandı (1)
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, kapatılan Refah Partisi'nin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal için Hacı Bayram Veli Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 06:05 Kaynak: AA
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