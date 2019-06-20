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Eski Rektör Bircan'ın ağabeyi hayatını kaybetti

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) eski Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'ın emekli asker olan ağabeyi Aydın Bircan hayatını kaybetti.

Eski Rektör Bircan'ın ağabeyi hayatını kaybetti, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) eski Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'ın emekli asker olan ağabeyi Aydın Bircan hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz yıl babasını kaybeden Prof. Dr. Cavit Bircan, ağabeyini kaybetmenin acısıyla sosyal medya hesabından şu mesajı yayımladı: "Bu benim abim. Ömrünün çoğunu dağlarda, bitlenme pahasına terörist avlamakla geçiren, dili sert kalbi temiz abim. Emaneti rabbine, gerçek sahibine teslim etti. Onun emanetleri de bize kaldı. Babamdan sonra abimi de yıkamak. Bazen 'Zor olan nedir?'in cevabı bu olsa gerek" - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:24 Kaynak: İHA
Adnan Menderes Üniversitesi, Rektör, Aydın, Cavit Bircan, Güncel
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