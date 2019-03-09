Eski Rektör Prof. Dr. Tunçalp Özgen Vefat Etti
1 saat önce
Eski Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tunçalp Özgen hayatını kaybetti.
Eski Hacettepe Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Tunçalp Özgen hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, dün gece Ankara
'da yaşamını yitiren Prof. Dr. Özgen, 1999-2007 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinin rektörlüğünü yapmıştı.
Özgen için pazartesi günü Hacettepe Üniversitesinde tören yapılacak. Özgen'in cenaze namazı ise Ahmet Hamdi Akseki
Camisi'nde kılınacak.
Bu arada, Yükseköğretim Kurulu
(YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç
da Twitter
'dan eski Hacettepe Üniversitesi Rektörü ve eski YÖK üyesi Prof. Dr. Tunçalp Özgen'in vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, Özgen'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:56 Kaynak: AA
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