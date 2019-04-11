Eski Rektör Şimşek Hakim Karşısına Çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Rektörü Osman Şimşek
'in yargılanmasına başlandı.
Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Şimşek ve avukatı katıldı.
Duruşmada, sanığın kimlik tespitinin ardından iddianamenin okunmasına geçildi.
Sanık Şimşek, üniversiteye alınmak üzere FETÖ'cü akademisyenlere özel kadro açıldığı iddiasının doğru olmadığını savundu.
Örgüt ile ilgisinin olmadığı şeklinde savunma yapan Şimşek, "FETÖ ile irtibatlı olsaydım dönemimde alınan 736 personelden sadece 32'si mi ilişkili olurdu? Yönetimi devraldığım andan itibaren gece gündüz çalıştım. Kimsenin bizi kullanmasına izin vermedim." dedi.
Mahkeme başkanının "Özer Sencar ile niçin görüştünüz?" sorusuna sanık Şimşek "Özer Sencar'la rektörlük için, referans olması için görüştüm. Çok çevresi olan biridir." diye cevap verdi.
Tanık M.Ş. de sanığın görev süresi döneminde örgütsel bir eylemine ve baskısına şahit olmadığını söyledi.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın yargılandığı suçun önemine dikkat çekerek adli kontrol tedbirlerinin devamını istedi.
Mahkeme heyeti adli kontrol şartının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı Emrah
Yıldırım tarafından hazırlanan iddianamede, Osman Şimşek'in "örgüte yardım" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.