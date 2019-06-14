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Eski rektöre 'FETÖ'ye yardım'dan hapis

2 saat önce

AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) eski Rektörü Mustafa Birincioğlu, 'FETÖ/PDY'ye yardım etmek' suçundan 2 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Eski rektöre 'FETÖ'ye yardım'dan hapis, System.String[]
AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) eski Rektörü Mustafa Birincioğlu, 'FETÖ/PDY'ye yardım etmek' suçundan 2 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, 25 Ekim 2016'da gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ADÜ eski Rektörü Mustafa Birincioğlu hakkında, 'silahlı terör örgütüne yardım' suçundan Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Birincioğlu ve avukatı katıldı. Birincioğlu, savunmasında, rektör olarak atanmasının ardından tüm atamaları kanunlar çerçevesinde yaptığını söyledi. Görev süresince hiçbir gruba ya da topluluğa çıkar sağlamadığını savunan Birincioğlu, "Benden hain, silahlı terör örgütü üyesi olmaz. Bunlar iftiradır. Bu durumun düzeltilmesi için yüce adalete sığınıyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.
Mustafa Birincioğlu ve avukatının savunmasını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Birincioğlu, 'silahlı terör örgütüne yardım' suçundan 2 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.


- Aydın
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:40 Kaynak: DHA
Adnan Menderes Üniversitesi, Mustafa Birincioğlu, Aydın, Güncel
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