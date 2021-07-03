Eski Rexria Esports oyuncusu Anastasia aramızdan ayrıldı! - Son Dakika

Eski Rexria Esports oyuncusu Anastasia aramızdan ayrıldı. Organizasyon, dün sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla oyuncunun vefat ettiğinin haberini verdi.

Rexria Esports'un yaptığı paylaşım ise şu şekildeydi:

Eski oyuncumuz Berkay ' Anastasia ' Kalafat'ın ölüm haberini üzülerek öğreniyoruz! O artık bir melek. Berkay'ın ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz. Topluluk sunucumuzda 1 hafta boyunca herhangi bir etkinlik yapılmayacaktır.

Playerbros ekibi olarak Berkay'ın ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz, ışıklar içinde uyu Berkay.

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