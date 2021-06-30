Eski Riot Games Çalışanları Yeni Bir Stüdyo Kurdu - Son Dakika

Bir grup eski Riot Games geliştiricisi, Amihan Entertainment adında yeni bir stüdyo kurdu.

Eskiden Riot'ta kıdemli bir oyun tasarımcısı olan Amihan'ın kurucu ortağı Naomi McArthur, haberi sosyal medyadan duyurdu ve yeni oluşan stüdyonun ilk çalışmasında tasarımı yöneteceğini .

McArthur, Amihan'ı şirket CEO'su olarak görev yapacak ve daha önce Riot Games'de gelir lideri olarak çalışan Kenneth Liu ve şimdi Amihan'ın baş teknoloji sorumlusu olarak çalışacak olan eski bir Riot teknoloji lideri Paul Loy ile birlikte kurdu.

Amihan'ın Linkedin'deki şirket sayfasına göre ekip, herkes için "heyecan verici, yaşam boyu oyunlar" geliştirmeye odaklanacak ve tamamen uzak bir girişim olacak.

Şirket açıklamasında "Eski Riot Games çalışanlarından oluşan bir üçlü tarafından kurulan Amihan, tüm insanlar için canlandırıcı, ömür boyu oyunlar üretmeyi amaçlayan erken, girişim destekli bir oyun stüdyosu" diyor. "Çalışma ekibimiz %100 tamamen uzaktan çalışıyor ve deneyim çeşitliliğinin bize birinci sınıf bir ortam oluşturma gücü verdiği fikrini gerçekten savunuyoruz." ifadelerini kullandı.

McArthur, yakında Amihan hakkında daha fazla ayrıntı paylaşacağına söz verdi, ancak şimdilik sadece bazı erken konsept çalışmalarını oyun dünyasıyla paylaştı.

Günün erken saatlerinde paylaştığımız bir diğer haberde yine eski EA ve Riot Games çalışanlarının kurduğu Vela Games'in başarısından söz . Büyük firmalar kendileri oyun yapmayı sürdürdüğü gibi eski çalışanlarının da bu tarz girişimler devam edeceğe benziyor