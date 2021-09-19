Eski Rize Belediye Başkanı Hızır Hop son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında vefat eden eski Rize Belediye Başkanı Hızır Hop'un cenazesi toprağa verildi.

Hızır Hop için, iki dönem görev yaptığı Rize Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, törende yaptığı konuşmada, Hızır Hop'un, Rize'ye güzel hizmetler ettiğini söyledi.

Eski Rize Milletvekili Ahmet Kabil ise Hop'un vefatından üzüntü duyduğunu dile getirerek, kendisiyle uzun yıllar beraber çalıştığını kaydetti.

Hızır Hop'un cenazesi daha sonra Rize Sahil Camisi'ne götürüldü. Öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde, oğlu Celal Hop ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Hop'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Bağdatlı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Hop'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Ömer Faruk Duman, Belediye Başkanı Rahmi Metin, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, eski Rize milletvekilleri Ahmet Kabil ve Abdülkadir Kart, İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, eski Rize belediye başkanlarından Halil Bakırcı, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.