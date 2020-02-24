Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına... - Son Dakika

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına...

6 saat önce

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, çıkarıldıkları savcılıkça tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına..., System.String[]

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, çıkarıldıkları savcılıkça tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. - İSTANBUL

Altuğ Verdi, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:18 Kaynak: İHA
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