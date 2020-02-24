Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına... - Son Dakika

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Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına...
6 saat önce
Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, çıkarıldıkları savcılıkça tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:18 Kaynak: İHA
Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, çıkarıldıkları savcılıkça tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. - İSTANBUL
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