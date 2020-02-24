Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında hakimliğe... - Son Dakika

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Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında hakimliğe...
17 dakika önce
Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında hakimliğe çıkarılan 10 şüpheli, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:48 Kaynak: İHA
Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında hakimliğe çıkarılan 10 şüpheli, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı. - İSTANBUL
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