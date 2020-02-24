Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında hakimliğe... - Son Dakika

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi 'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında hakimliğe çıkarılan 10 şüpheli, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son dakika: Eski Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden polis memuru FETÖ'ye üye olmak suçundan tutuklandı

İngiltere'de terör örgütü PKK yasağına TAK ve HPG de dahil ediliyor