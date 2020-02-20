Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun FETÖ içerisinde bağlı olduğu... - Son Dakika

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Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun FETÖ içerisinde bağlı olduğu...
6 saat önce
Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun FETÖ içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:04 Kaynak: AA
Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun FETÖ içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
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