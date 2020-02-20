Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun FETÖ içerisinde bağlı olduğu... - Son Dakika

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi 'yi şehit eden polis memurunun FETÖ içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Son dakika: Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 6 şüpheli daha gözaltına alındı

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