Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi 'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

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Son dakika: Eski Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden polis memuru FETÖ'ye üye olmak suçundan tutuklandı

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