Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru FETÖ'den tutuklandı - Son Dakika

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yeniden soruşturma açılan ve eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan Sarıcaoğlu, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlanan şüphelinin ifadesi aldı.

Hakimlik, şüpheli Sarıcaoğlu'nun "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sevk yazısında, s¸u¨phelinin 11 Aralık 2018 tarihinde Rize I·l Emniyet Mu¨du¨ru¨ S¸ehit Altugˆ Verdi'yi s¸ehit etmesi sonrasındaki sogˆuk kanlı tavrı, teamu¨l geregˆi kendisinin atamasından asıl sorumlu olan personel s¸ube mu¨du¨ru¨nu¨n de bulundugˆu bir ortamda atama yo¨nu¨nden tali sorumlu olabilecek I·l Emniyet Mu¨du¨ru¨nu¨ cinnet hali ile s¸ehit ettigˆini iddia etmesine ragˆmen aynı cinnet hali ic¸erisinde personel s¸ube mu¨du¨ru¨nu¨ hayati tehlike yaratmayacak s¸ekilde yaraladıgˆı anlatıldı.

Bu nedenle de asıl hedefinin s¸ehit Verdi olduğu belirtilen yazıda, şüphelinin bu yo¨ndeki davranıs¸ının cinnet hali ile ac¸ıklanamayacagˆı kaydedildi.

Yine olayın yas¸andıgˆı makam odasından elinde cep telefonu oldugˆu halde ve koruma polislerine canlı yayın yaptıgˆını ifade ederek c¸ıkması hususu da s¸ahsın olay esnasında sogˆuk kanlı bic¸imde hareket ettigˆini go¨sterdigˆi vurgulanan sevk yazısında, şu ifadelere yer verildi:

"Yine benzer bu tu¨r olaylarda cinnet haliyle cinayet is¸leyen kis¸ilerin olay sonrasında ya intihar ettikleri ya da c¸atıs¸maya girerek o¨ldu¨kleri bilinen bir tecru¨be oldugˆundan s¸ahsın olay esnasındaki tu¨m davranıs¸larının sogˆuk kanlı bic¸imde olayın is¸lendigˆini go¨sterdigˆi, s¸ahsın orta o¨gˆretim do¨neminden itibaren o¨rgu¨tle bagˆının hic¸bir s¸ekilde kopmadıgˆı, bas¸ka hic¸bir yapıya ideolojik manada bir yakınlıgˆının bulunmadıgˆı, yine 2014 yılı ve darbe giris¸imi sonrasında o¨rgu¨t jargon ve so¨ylemleri dogˆrultusunda beyanlarda bulundugˆu tespit edildigˆinden s¸u¨phelinin o¨rgu¨t u¨yesi oldugˆunun sabit oldugˆu, şüphelinin is¸lemis¸ oldugˆu cinayeti o¨rgu¨tsel talimat ile is¸leyip is¸lemedigˆi tam olarak ispat edilememis¸ olsa da s¸u¨phelinin o¨rgu¨t u¨yesi oldugˆu halde bu eylemi gerc¸ekles¸tirdigˆi ispatlanmıştır."

-"Yalnız kurt veya Karlov suikasti benzeri eylem"

Sevk yazısında, şu¨phelinin profili go¨z o¨nu¨ne alındıgˆında şu değerlendirme yapıldı:

"(Şüphelinin) Tero¨r o¨rgu¨tleri ac¸ısından 'yalnız kurt' olarak tabir edilebilecek veya o¨rgu¨te yo¨nelik adli idari sorus¸turmalar sebebiyle radikalles¸mis¸ o¨rgu¨t mensubu oldugˆunun degˆerlendirildigˆi veya o¨rgu¨t tarafından bu gu¨ne kadar kamufle edilen o¨rgu¨tsel bilinen bagˆlantıları en alt du¨zeyde tutulan gizlenme ve renklenme konusunda faaliyet yu¨ru¨ten Karlov suikastı ve benzeri eylemlerde intihar eylemi yapmaya dahi tes¸ebbu¨s edebilecek, bu as¸amaya kadar des¸ifre edilmemis¸ bir hu¨creye mensup bir kis¸i olabilecegˆi degˆerlendirilmiştir.

Şu¨phelinin 'garson' mahlaslı gizli tanıktan ele gec¸en SD kart verisinde alan dıs¸ı kodlaması ile kodlandıgˆı, bu yo¨ndeki bilginin o¨rgu¨t mensupları yo¨nu¨nden gri bir alan olarak tarif edilebilecegˆi, aynı kodlamaya sahip c¸ok sayıda bylock kullanıcısı veya itirafc¸ı emniyet mensubunun mevcut oldugˆu, bu yo¨ndeki kodlamanın listenin ele gec¸irildigˆi mahrem yapı mensubu kis¸iye o¨rgu¨t mensuplarına ilis¸kin sicil bilgilerinin sagˆlıklı iletilememesi veya kasıtlı farklı bir nedenle o¨rgu¨t tarafından bilinc¸li s¸ekilde yapıldıgˆının degˆerlendirildigˆi anlas¸ılmıs¸tır."

Diğer gözaltına alınan şüphelilerin de ifadesi yer verilen sevk yazısında, sorus¸turma kapsamında hakkında go¨zaltı kararı verilen s¸u¨phelinin ağabeyi Mustafa Sarıcaogˆlu'nun ifadesinde, s¸u¨phelinin u¨niversite hazırlık ve u¨niversite do¨neminde FETO¨/PDY silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ne ait dershanelerde o¨gˆrenim go¨rdu¨gˆu¨nu¨, yurt ve evlerinde kaldıgˆını, bu yapıya kendisinin s¸u¨pheliyi yo¨nlendirdigˆini anlattı.

Kardeşi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun 17-25 Aralık olayları sonrasında kendisi ile yaptığı o¨rgu¨t lehine so¨ylemlerde bulundugˆunu ve bu dogˆrultuda o¨rgu¨tsel bagˆını devam ettirdigˆini du¨s¸u¨ndu¨gˆu¨nu¨ belirten Mustafa Sarıcaoğlu, 15 Temmuz darbe giris¸imi sonrasında kendisinin o¨rgu¨tle ilis¸kili go¨ru¨s¸lerinin degˆis¸mesine ragˆmen I·smail Hakkı Sarıcaogˆlu'nun o¨rgu¨tu¨n darbe giris¸iminde bulunmadıgˆına yo¨nelik so¨ylemleri oldugˆunu, yas¸anan su¨recin hu¨ku¨metin uydurması oldugˆunu söylediği aktarıldı.

Eşi ve ağabeyi "örgüt üyesi" dedi

Kardes¸inin yapı olarak sakin huylu bir s¸ahıs oldugˆunu, cinayet olayında iddia edildigˆi u¨zere bir anlık parlama veya cinnet haliyle bir eyleme giris¸mis¸ olamayacagˆını aktaran Mustafa Sarıcaoğlu, şunları anlattı:

"Cezaevinde kendisini ziyaret ettigˆimde de cinayet gerekc¸esini kendisine sordugˆumda o¨nce tayin gerekc¸esiyle oldugˆunu, ancak kendisinin ısrar etmesi u¨zerine, 's¸ehit emniyet mu¨du¨ru¨ hakkında o¨rgu¨t mensuplarına ko¨tu¨ muamele ve is¸kencede bulundugˆundan ve 15 Temmuz darbe giris¸imindeki rolu¨ nedeniyle kendisine o¨fkeli oldugˆunu', kardes¸inin kesinlikle FETO¨/PDY ile irtibatlı oldugˆunu, cinayet sonrasında kendisinin iddia ettigˆi u¨zere cinnet hali ile bu cinayeti is¸lemesi halinde normal bir insanın kesinlikle cep telefonunu c¸ıkartarak vurulmamak maksadıyla gu¨venlik go¨revlilerine kayıt yaptıgˆını beyan edemeyecegˆini, bu hususu kendisine sordugˆunda tutarlı cevaplar veremeyip gec¸is¸tirdi."

S¸u¨pheli I·smail Hakkı Sarıcaogˆlu'nun es¸i Semihan Sarıcaogˆlu'nun alınan beyanında ise es¸inin FETO¨/PDY silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ ile irtibatlı oldugˆunu belirterek, Ardahan ve Rize'de es¸inin zorlaması ile o¨rgu¨t sohbet toplantılarına katıldıgˆını söyledi.

Eşi I·smail Hakkı Sarıcaogˆlu'nun da bu do¨nemde sohbet toplantılara katıldıgˆını belirten Semihan Sarıcaoğlu, farklı herhangi bir ideolojik yapıyla bir bagˆı olmadıgˆını, o¨rgu¨te yo¨nelik sorus¸turmalar kapsamında c¸ekinceler yas¸ayarak korktugˆunu, cinayetten son 1-1,5 yıl o¨ncesine kadar ailesiyle bagˆlarının koptugˆunu söylediği kaydedildi.

Sevk yazısında, bu nedenlerle şüphelinin u¨zerine atılı suc¸u is¸ledigˆine dair kuvvetli suc¸ s¸u¨phesinin varlıgˆını go¨steren olguların ve tutuklama nedeninin bulundugˆu anlatıldı.