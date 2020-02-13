Eski Rize Emniyet Müdürü Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eski Rize Emniyet Müdürü Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Eski Rize Emniyet Müdürü Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin 1 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Rize'de iki yıl önce makam odasında uğradığı silahlı saldırıyla şehit edilen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde görevli M.Ç. gözaltına alındı.

Eski Rize Emniyet Müdürü Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin 1 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Rize'de iki yıl önce makam odasında uğradığı silahlı saldırıyla şehit edilen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde görevli M.Ç. gözaltına alındı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 2 yıl önce görev yeri değişikliği talebinde bulunduğu ve olumsuz yanıt aldığı iddiasıyla makamında düzenlediği silahlı saldırıda Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden ve Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ı ağır, koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı da hafif yaralayan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun FETÖ bağlantısı tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde görevli M.Ç, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde gözaltına alındı. Nevşehir Emniyet Müdürlüğünde işlemleri devam eden M.Ç.'nin İstanbul'a gönderileceği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Altuğ Verdi, Nevşehir, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:12 Kaynak: İHA
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