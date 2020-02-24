Eski Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden polis memurunun FETÖ içerisinde bağlı olduğu hücre... - Son Dakika

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Eski Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden polis memurunun FETÖ içerisinde bağlı olduğu hücre...
6 saat önce
Eski Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden polis memurunun FETÖ içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturmada 10 şüpheli tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:56 Kaynak: AA
Eski Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden polis memurunun FETÖ içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturmada 10 şüpheli tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.
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