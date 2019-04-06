Eski RTÜK Başkanı Yerlikaya'nın Acı Günü
1 saat önce
Eski RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'nın annesi Kamile Yerlikaya, 76 yaşında yaşamını yitirdi.
Eski RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya
'nın annesi Kamile Yerlikaya, 76 yaşında yaşamını yitirdi.
İlhan Yerlikaya'nın 8 aydır yoğun bakımda tedavi gören annesi Kamile Yerlikaya, Konya
Numune Hastanesinde hayatını kaybetti.
Yerlikaya'nın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Uğurlu
Kılınçarslan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığı'na defnedilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:42 Kaynak: AA
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