Son Dakika Haberleri: Eski RTÜK Başkanı Yerlikaya'nın Acı Günü

Eski RTÜK Başkanı Yerlikaya'nın Acı Günü

1 saat önce

Eski RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'nın annesi Kamile Yerlikaya, 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Eski RTÜK Başkanı Yerlikaya'nın Acı Günü, System.String[]
Eski RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'nın annesi Kamile Yerlikaya, 76 yaşında yaşamını yitirdi.

İlhan Yerlikaya'nın 8 aydır yoğun bakımda tedavi gören annesi Kamile Yerlikaya, Konya Numune Hastanesinde hayatını kaybetti.

Yerlikaya'nın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Uğurlu Kılınçarslan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığı'na defnedilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:42 Kaynak: AA

Konya, İlhan Yerlikaya, Güncel
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