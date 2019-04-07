Son Dakika Haberleri: Eski RTÜK Başkanı Yerlikaya'nın Acı Günü

Eski RTÜK Başkanı Yerlikaya'nın Acı Günü

1 saat önce

Eski RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'nın vefat eden annesi Kamile Yerlikaya (76), memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Eski RTÜK Başkanı Yerlikaya'nın Acı Günü, System.String[]
Eski RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'nın vefat eden annesi Kamile Yerlikaya (76), memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Yerlikaya için Uğurlu Kılıçarslan Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, Yerlikaya'nın cenazesi Musalla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Yerlikaya ailesi ve yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, RTÜK üyeleri, AK Parti Konya milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti il başkanları, rektörler, il müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:21 Kaynak: AA

Uğurlu, İlhan Yerlikaya, Konya, Güncel
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