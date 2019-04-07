Eski RTÜK Başkanı Yerlikaya'nın Acı Günü

Eski RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya
'nın vefat eden annesi Kamile Yerlikaya (76), memleketi Konya
'da son yolculuğuna uğurlandı.
Yerlikaya için Uğurlu Kılıçarslan
Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.
İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu
tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, Yerlikaya'nın cenazesi Musalla Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, Yerlikaya ailesi ve yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak
, RTÜK üyeleri, AK Parti
Konya milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti il başkanları, rektörler, il müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı.