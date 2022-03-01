Eski Rus Dışişleri Bakanı Kozyrev, Rus diplomatları istifaya çağırdı - Son Dakika
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Eski Rus Dışişleri Bakanı Kozyrev, Rus diplomatları istifaya çağırdı

01.03.2022 23:23
Eski Rus Dışişleri Bakanı Kozyrev, Rus diplomatları istifaya çağırdı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından eski Dışişleri Bakanı Andrei Kozyrev, Ukrayna'daki savaşı protesto ederek Rus diplomatları istifa etmeye çağırdı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından eski Dışişleri Bakanı Andrei Kozyrev, Ukrayna'daki savaşı protesto ederek Rus diplomatları istifa etmeye çağırdı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın 6'ncı gününde de saldırılar devam ederken, bir tepki de eski Rus Dışişleri Bakanı Andrei Kozyrev'den geldi. Kozyrev, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, Ukrayna'daki saldırıyı protesto ederek, "Rus diplomatları istifa etmeye çağırıyorum. Sizler profesyonelsiniz, ucuz propagandacılar değilsiniz. Ben Dışişleri Bakanlığında çalışırken meslektaşlarımla gurur duyardım. Ancak Ukrayna'daki kanlı kardeş savaşını desteklemek imkansız" ifadelerini kullandı.

Andrei Kozyrev, Rusya'da 1991-96 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yapmıştı.

(İHA)

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Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, Rus, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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