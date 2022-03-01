Eski Rusya Dışişleri Bakanı Kozıryev'den Rus diplomatlara "savaşı protesto" çağrısı - Son Dakika
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Eski Rusya Dışişleri Bakanı Kozıryev'den Rus diplomatlara "savaşı protesto" çağrısı

01.03.2022 22:56
Eski Rusya Dışişleri Bakanı Kozıryev'den Rus diplomatlara "savaşı protesto" çağrısı

Eski Rusya Dışişleri Bakanı Andrey Kozıryev, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etmek için tüm Rus diplomatları istifaya çağırdı.

Eski Rusya Dışişleri Bakanı Andrey Kozıryev, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etmek için tüm Rus diplomatları istifaya çağırdı.

Kozıryev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rus diplomatların çok profesyonel olduğunu belirterek, bakan olduğu dönemde onlarla çalışırken gurur duyduğunu belirtti.

Ukrayna'daki kardeş savaşını desteklememek gerektiğini kaydeden Kozıryev, "Tüm Rus diplomatları protesto için istifa etmeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Kozıryev, 1990-1996 yıllarında Rusya'da dışişleri bakanı olarak görev yapmıştı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Protesto, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Rusya Dışişleri Bakanı Kozıryev'den Rus diplomatlara 'savaşı protesto' çağrısı - Son Dakika


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