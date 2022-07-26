Şabanözü ilçesinin eski belediye başkanlarından Ahmet Alpay (69), hayatını kaybetti.
İlçede 1989-1999 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Alpay için Şabanözü Belediyesi önünde tören düzenlendi.
Belediye Başkanı Faik Özcan, burada yaptığı konuşmada, Alpay'a Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.
Belediye önündeki törenin ardından Alpay, Paşa Sultan Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şabanözü Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Son Dakika › Güncel › Eski Şabanözü Belediye Başkanı Ahmet Alpay son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika