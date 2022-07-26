Eski Şabanözü Belediye Başkanı Ahmet Alpay son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Eski Şabanözü Belediye Başkanı Ahmet Alpay son yolculuğuna uğurlandı

26.07.2022 19:48
Eski Şabanözü Belediye Başkanı Ahmet Alpay son yolculuğuna uğurlandı

Şabanözü ilçesinin eski belediye başkanlarından Ahmet Alpay (69), hayatını kaybetti.

Şabanözü ilçesinin eski belediye başkanlarından Ahmet Alpay (69), hayatını kaybetti.

İlçede 1989-1999 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Alpay için Şabanözü Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Belediye Başkanı Faik Özcan, burada yaptığı konuşmada, Alpay'a Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.

Belediye önündeki törenin ardından Alpay, Paşa Sultan Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şabanözü Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Kaynak: AA

Şabanözü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Şabanözü Belediye Başkanı Ahmet Alpay son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski Şabanözü Belediye Başkanı Ahmet Alpay son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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