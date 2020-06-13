Eski Sağlık Bakanı Akdağ: "Korona virüsle mücadele hem Türkiye'de hem de Erzurum'da çok iyi... - Son Dakika

Eski Sağlık Bakanı Akdağ: "Korona virüsle mücadele hem Türkiye'de hem de Erzurum'da çok iyi...

Eski Sağlık Bakanı AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, korona virüsle mücadelenin Türkiye'de ve özellikle Erzurum'da çok iyi yönetildiğini ve vatandaşların pandemi hastanesi olan Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çekinmeden gidip muayene olabileceklerini söyledi.

Eski Sağlık Bakanı Akdağ:

Eski Sağlık Bakanı AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, korona virüsle mücadelenin Türkiye'de ve özellikle Erzurum'da çok iyi yönetildiğini ve vatandaşların pandemi hastanesi olan Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çekinmeden gidip muayene olabileceklerini söyledi. Ayrıca CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu'nun, "Topkapı Sarayı da Ayasofya da müze olarak korunmalı hatta Sultanahmet de müze olmalı" sözlerine tepki gösteren eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Böyle bir şey kimin ne haddineymiş, çok açık ve net özür dilemeliler" dedi.


Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Erzurum AK Parti İl Başkanlığı'nda milletvekilleri ve partililerle bir araya geldi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akdağ, açılış yapılan Erzurum Şehir Hastanesi hakkında bilgi verdi.


Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şehir Hastanesini birleştirdiklerini ifade eden eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Yeterince konforlu poliklinik alanlarımız var. Doktorlarımızın hiçbir sıkıntı çekmeden, yoğunluğa vatandaşı maruz bırakmadan mükemmel poliklinik alanlarımız oluyor. Otopark alanlarımız 2 bin araçlık yeni kapalı otopark yaptık. Kışın ağır geçtiği Erzurum'da vatandaşlarımız hastaneye gittiğinde araçlarını kapalı otoparka bırakarak hastaneden hizmet alabilecekler. Aciller açısından yeni bir hizmet başlatıyoruz. Acil kapısından bir vale alacak hastayla ilgilenirken vale tarafından araç otoparka çekilecek. Hasta yataklarımız her hastanın bir oda da tek bir yatakta yatabileceği şekilde planlandı. 30 metrekare bir oda da vatandaşımız refakatçisi ile birlikte kendine mahsus bir odada yatacak. Bu odalar bütün Şehir Hastanelerinde olduğu gibi her an yoğun bakım odasına dönüşebilecek özellikleri de taşıyor. Korona virüs salgının da gördüğümüz gibi, afete, depreme karşı diğer odalarda yoğun bakım odasına dönüşebilir" diye konuştu.


"Vatandaşlarımız çekinmeden Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine muayene olabilirler"


Erzurum'da pandemi hastalarının Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kabul edildiğini vurgulayan Akdağ, "Bölge Hastanemize vatandaşlarımız diğer hastalıkları için gitmekten hiç çekinmesinler. Böyle bir çekingenlik var halk arasında. Şehir Hastanesinde bir blok girişi çıkışı tamamen farklı ayrı bir yerden olmak üzere pandemi hastaları için ayrılmış durumda. Oradan başka hasta alınmıyor, hastalarda başka tarafa götürülmüyor. Tamamen müstakil bir yerde apayrı bir hastane gibi hizmet veriyor. Dolayışla başka hastalığı olan, hizmete ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ertelememelerini söylüyorum. İhtiyaçlar ertelenirse yarın başka problemler çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.


"Korona virüsle mücadele Erzurum'da çok iyi yönetildi"


Salgınla mücadelenin Türkiye'de ve özellikle Erzurum'da çok iyi yönetildiğini dile getiren Akdağ, "Bizde vefat eden sayısı az. Bunun artmaması için maskemize dikkat edeceğiz, maskeyi temiz elle takacağız ellerimiz yıkadıktan ya da dezenfekte ettikten sonra temiz elle takacağız. Maskeye dokunmayacağız, dokunursak ellerimiz kirli olabilir ve kendi kendimize bulaştırabiliriz. Aramızdaki mesafelere dikkat edeceğiz ve yaklaşmayacağız. Maske takmaya ve mesafe kurallarına uymalıyız. Virüsle epeyce bir süre yaşamaya daha devam edeceğiz. Henüz bir aşı ortaya çıkmadı. Aşı çıktığı zaman güvenli bir şekilde insanlara ne kadar yapılacak onu göreceğiz. Kronik hastası olanları, yaşlılarımızı korumak için dikkat edeceğiz. Gençlerimiz hastalığı taşıyabilir dikkat etmeliler" dedi.


"Kimin ne haddineymiş, derhal özür dilemeliler"


CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu'nun, "Topkapı Sarayı da Ayasofya da müze olarak korunmalı hatta Sultanahmet de müze olmalı" sözlerine yönelik sert eleştiride bulunan eski Sağlık Bakanı Akdağ, "Milletten çok açık ve net özür dilemelidirler. Sultanahmet'i müze yapmak demek ne demek oluyormuş, kimin Sultanahmet'i müze yapmaya hakkı varmış. Milletin değerlerini böyle toplum mühendisliği ile değiştirmeye çalışanlar geçmişte çok yaptılar. Bunlar çok açık ve net özür dilemelidirler. Sultanahmet ve bütün camilerimiz bizim en büyük kutsalımızdır. Kimin ne haddineymiş. Bir yanlış yaptılar, şimdi geri dönmeye çalışıyorlar. Hem bu sözün sahibi hem de CHP'nin tüzel kişilerinin ilgili kişileri özür dilesinler, yanlış bir şey yaptık desinler" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

Türkiye, Akdağ, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 12:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Eski Sağlık Bakanı Akdağ: 'Korona virüsle mücadele hem Türkiye'de hem de Erzurum'da çok iyi... - Son Dakika

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