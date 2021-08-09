Eski Bakan Eryılmaz vefat etti - Son Dakika

ESKİ Sağlık Bakanı Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz (77), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eryılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

18, 19, 20, 21 ve 23'üncü dönem Ağrı milletvekili olan 48'inci hükümette Sağlık Bakanlığı yapan Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz, yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Ankara'daki bir özel hastanede yaşamını yitirdi. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eski Sağlık Bakanlarımızdan Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz aramızdan ayrıldı. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde uzun yıllar öğretim üyesi ve beş dönem Ağrı milletvekili olan hocamız, yetiştiği bölgenin büyüklerindendi. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Eryılmaz için çarşamba günü Türküye Büyük Millet Meclisi'nde tören düzenlenecek. Törenin ardından Eryılmaz'ın cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı aile kabristanında toprağa verilecek.

10 Haziran 1944'te Ağrı Doğubayazıt'ta doğan Yaşar Eryılmaz, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 1972'de üroloji dalında uzmanlığını tamamlayan Eryılmaz, Elazığ ve Erzurum SSK hastanelerinde uzman hekim olarak çalıştı. 1980'de ABD Newyork Albert Einstein College Montefiore Hastanesi'nde bilimsel araştırmalar yaptı. Eryılmaz, 1983'te üroloji doçenti oldu, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevlerini yürüttü. 18, 19, 20, 21 ve 23'üncü dönem Ağrı milletvekili olan Eryılmaz, 48'inci hükümette Sağlık Bakanlığı yaptı.