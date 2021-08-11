Eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz, son yolculuğuna uğurlandı.
Eryılmaz için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, ailesi, yakınları, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı, Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, eski Kırıkkale Milletvekili Beşir Atalay ve birçok siyasi isim katıldı.
Cenaze, daha sonra toprağa verilmek üzere Gölbaşı Mezarlığı'ndaki aile kabristanına uğurlandı.
Kaynak: AA
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