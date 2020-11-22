Eski Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Duran, Kovid-19'a yenildi - Son Dakika

Eski Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Duran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hastalığa yakalanan Duran, durumunun ağırlaşması üzerine İstanbul'da özel bir hastanede yoğun bakım ünitesine alındı.

Duran, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Duran'ın cenazesi, yarın öğle vakti Orhan Gazi Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedilecek.

Taziyeler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar ve ilçelerin belediye başkanları sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımladı.