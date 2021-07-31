Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti - Son Dakika

Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş (62), İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre 2014 - 2017 tarihleri arasında Sakarya Valisi olarak görev yapan Hüseyin Avni Coş, İstanbul'da kalp krizi geçirdi.

İstinye Üniversitesi Bahçeşehir - Liv Hospital Hastanesine kaldırılan Coş, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hüseyin Avni Coş, 1959'da Isparta'nın Eğirdir ilçesinde doğdu. Coş, 1976'da Eğirdir Lisesinden mezun olduktan sonra aynı yıl Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde eğitime başladı, 1977'de geçiş yaptığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin İktisat ve Maliye Bölümünden 1981'de mezun oldu.

1982'de mülki idare amirliğine başlayan Coş, farklı ilçelerde kaymakamlık görevini yürüttü.

Sırasıyla Bingöl, Aksaray, Kırklareli, Aydın, Adana ve Sakarya illerinde valilik görevinde bulunan Coş, 21 Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesiyle Merkez Valiliğine atanmıştı.

Yönetim tarzı ve zaman zaman çıkışlarıyla gündeme gelen Coş, sıra dışı bir vali olarak biliniyordu.