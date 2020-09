Eski şampiyon gözünü yeniden dünyanın en tepesine dikti

Eskişehir'de yaşayan ve 2 kere vücut geliştirme dünya şampiyonu olan Fahrettin Çoroğlu, gözünü yeniden en tepeye dikti.

Eskişehir'de yaşayan Fahrettin Çoloğlu, 20 yıldır vücut geliştirme sporu ile uğraşıyor. 2000 yılında başladığı spora hala devam eden 35 yaşındaki Çoroğlu, 2 kez dünya şampiyonu olarak Türkiye'yi gururlandırdı. Şimdilerde ise 7 ay sonra düzenlenecek olan dünya şampiyonasına hazırlanan Fahrettin Çoloğlu, Türkiye'ye yeniden bir dünya şampiyonluğunu getireceğini söylüyor. Aynı zamanda vücut geliştirme dalında 6 kez Türkiye şampiyonu olan sporcu, spor salonunda profesyonel olarak eğitmenlik de yapıyor.

"2 dünya, 6 Türkiye Şampiyonluğum mevcut"

Çoloğlu, "2000 senesinde başladım ve 20 yıldır bu işin içerisindeyim. 2 dünya, 6 Türkiye Şampiyonluğum mevcut. Bu mesleğim aynı zamanda. Hala aktif olarak devam ediyorum spora. Yarışmalara hazırlanıyorum. Tekrar start verdim. Önümüzdeki mart ayından yapılacak olan yarışmaya hazırlanıyorum. Profesyonel eğitmenin aslında. Birebir eğitim ve özel ders veriyorum. Daha önce yüzlerce belki binlerce sporcu yetiştirdim ve yetiştirmeye devam ediyorum. Her zamanki gibi tabi sağlıklı beslenme, sigara ve alkolden uzak bir hayat yaşamak lazım. Her ne dal olursa olsun mutlaka sporun içerisinde olsunlar. Sağlığımız için yarım sat 45 dakikalık bir egzersiz yeterli olur. Hedefim tekrar dünya şampiyonluğu. 7 aylık bir zaman var. İspanya'da yapılacak büyük ihtimalle. 7 ay sonra bir dünya şampiyonluğu daha alırım diye düşünüyorum. Her zaman iddialıyım yarışmalarda. Türkiye'de katıldığım hiçbir yarışmada ikinci veya üçüncü olmadım. Benim için basit, ben yaparım" dedi. - ESKİŞEHİR