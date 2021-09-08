Eski Samsun Milletvekili Biltekin Özdemir için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

Eski Samsun Milletvekili Biltekin Özdemir için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

Eski Samsun Milletvekili Biltekin Özdemir için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

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