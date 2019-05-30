Eski sanayi esnafından 2 bin 500 kişilik iftar yemeği
23 dakika önce
Muğla'nın Menteşe İlçesinde Eski Sanayi Esnafı tarafından 2 bin 500 kişiye iftar yemeği verildi.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:18 Kaynak: İHA
'nın Menteşe
İlçesinde Eski Sanayi Esnafı tarafından 2 bin 500 kişiye iftar yemeği verildi. 30-35 sanayi esnafı tarafından ilk olarak
gerçekleştirilen programa protokol üyeleri, öğrenciler, Muğla esnafı ve vatandaşlar katıldı. Uzun kuyrukların oluştuğu iftar yemeği öncesi ilahiler okundu, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. İlk kez gerçekleştirilen iftar programının geleneksel hale getirileceği ifade edildi. - MUĞLA
Son Dakika! Erdoğan: Son reform paketiyle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirmeyi hedefliyoruz
MGK toplantısı sona erdi: Pençe harekatı kapsamlı bir şekilde ele alındı
AK Partili yetkili son anketi Reuters'a açıkladı: İmamoğlu üç puan önde
"Kafa keserim" diyen Suriyeli sınır dışı edilecek