Son Dakika Haberleri: Eski sanayi esnafından 2 bin 500 kişilik iftar yemeği
Son Dakika Güncel Haber

Eski sanayi esnafından 2 bin 500 kişilik iftar yemeği

23 dakika önce

Muğla'nın Menteşe İlçesinde Eski Sanayi Esnafı tarafından 2 bin 500 kişiye iftar yemeği verildi.

Eski sanayi esnafından 2 bin 500 kişilik iftar yemeği, System.String[]
Muğla'nın Menteşe İlçesinde Eski Sanayi Esnafı tarafından 2 bin 500 kişiye iftar yemeği verildi. 30-35 sanayi esnafı tarafından ilk olarak

gerçekleştirilen programa protokol üyeleri, öğrenciler, Muğla esnafı ve vatandaşlar katıldı. Uzun kuyrukların oluştuğu iftar yemeği öncesi ilahiler okundu, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. İlk kez gerçekleştirilen iftar programının geleneksel hale getirileceği ifade edildi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:18 Kaynak: İHA
Menteşe, Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Erdoğan: Son reform paketiyle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirmeyi hedefliyoruz MGK toplantısı sona erdi: Pençe harekatı kapsamlı bir şekilde ele alındı AK Partili yetkili son anketi Reuters'a açıkladı: İmamoğlu üç puan önde "Kafa keserim" diyen Suriyeli sınır dışı edilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 21:41:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski sanayi esnafından 2 bin 500 kişilik iftar yemeği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]