Son Dakika Haberleri: Eski savcı Ferhat Sarıkaya'nın hapis cezasına onama
Son Dakika Güncel Eski savcı Ferhat Sarıkaya'nın hapis cezasına onama

Eski savcı Ferhat Sarıkaya'nın hapis cezasına onama

47 dakika önce

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca (HSK) FETÖ/PDY ile irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edildikten sonra yargılandığı davada 10 yıl hapse çarptırılan, kamuoyunda 'Şemdinli savcısı' olarak bilinen eski savcı Ferhat Sarıkaya'nın cezası onandı.

Eski savcı Ferhat Sarıkaya'nın hapis cezasına onama, System.String[]

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca (HSK) FETÖ/PDY ile irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edildikten sonra yargılandığı davada 10 yıl hapse çarptırılan, kamuoyunda 'Şemdinli savcısı' olarak bilinen eski savcı Ferhat Sarıkaya'nın cezası onandı.

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ferhat Sarıkaya, 28 Mart'taki karar duruşmasında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sarıkaya'nın avukatı, karara itiraz ederek, Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruyu değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi 19'uncu Ceza Dairesi'nce 10 yıl hapis cezası yerinde bulunarak, karar onandı. Kararda, "Yapılan yargılamaya, dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, karar yerinde gösterilip incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli delillere, mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, cezayı artırıcı ve azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınarak, savunmanın inandırıcı gereçlerle reddedilmesine, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre, verilen hükümde bir isabetsizlik bulunmadığından istinaf nedenleri yerinde görülmemiş olmakla istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir" denildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, -


Hakimler ve Savcılar Kurulu, Ferhat Sarıkaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:32 Kaynak: DHA
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