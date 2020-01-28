ESKİ SAVCI İSMAİL AKSOY YENİDEN HAKİM KARŞISINDA - Son Dakika
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ESKİ SAVCI İSMAİL AKSOY YENİDEN HAKİM KARŞISINDA

6 saat önce

Haber: Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHAFetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen hakkında 2014 yılında açılan soruşturmaya verilen takipsizlik kararının yetkisiz olduğu halde onaylandığı iddiasıyla "Örgüt üyeliği" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski savcı İsmail...

ESKİ SAVCI İSMAİL AKSOY YENİDEN HAKİM KARŞISINDA, System.String[]

Haber: Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHA

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen hakkında 2014 yılında açılan soruşturmaya verilen takipsizlik kararının yetkisiz olduğu halde onaylandığı iddiasıyla "Örgüt üyeliği" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski savcı İsmail Aksoy'un mahkumiyetinin bölge istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına başlandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık eski savcı İsmail Aksoy getirildi. Sanık avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada mahkeme heyeti, istinaf mahkemesinin bozma kararını okuyarak bozma gerekçesinde bu dosyanın sanık hakkında Elazığ'da açılan başka davayla birleştirilmesinin mümkün olup olmadığının değerlendirilmesinin istendiğini belirtti.

"3,5 YILI AŞKIN TUTUKLUYUM TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM "

Duruşmada, sanık eski savcı İsmail Aksoy, bozma kararına uyulmasını isteyerek, hakkında Yargıtay'da olan davanın sonucunun da beklenmesine karar verilmesini talep etti. Aksoy tutukluluğuna ilişkin taleplerde bulunarak, "3,5 yılı aşkın tutukluyum. Kaçma şüphem yoktur. Karartılacak bir delil yoktur. Tutukluluk bir tedbirdir. Annem 80 yaşında, babam 90 yaşında. Sağlık problemleri nedeniyle gelemiyorlar. Tahliyemi talep ediyorum " dedi.

SAVCI: "BOZMA KARARINA UYULSUN "

Duruşmada, cumhuriyet savcısı istinaf mahkemesinin bozma kararına uyulması gerektiğini talep ederek, sanık hakkındaki Yargıtay'da görülen davanın sonucunun da beklenmesine karar verilmesini talep etti. Savcı, sanığın tahliye taleplerinin ise reddedilmesi yönünde görüş bildirdi.

TUTUKLULUK DEVAM

Mahkeme heyeti, bölge istinaf mahkemesinin bozma kararına uyulmasına karar verdi. Heyet, Yargıtay'da görülen davanın kararının beklenilmesine karar verdi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.


İsmail Aksoy, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:36 Kaynak: DHA
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