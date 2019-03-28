Eski Savcı Şanal'ın Yargılandığı Dava

Eski savcı Osman Şanal'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Eski savcı Osman Şanal'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.



Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Şanal, tutuklu bulunduğu cezaevinden telekonferans aracılığıyla bağlandı.



Katılan sıfatıyla dosyada yer alan eski savcı İlhan Cihaner ile avukatı da duruşmada hazır bulundu.



Mahkeme Başkanı Sebahattin Sarıdoğan, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu. Buna ilişkin sanık ve avukatının beyanı alındı.



Duruşmada Şanal ile Erzurum'da görev yapan eski savcı Mehmet Yazıcı, tanık sıfatıyla beyanda bulundu.



Tanık Yazıcı, Şanal ile 2007-2011 yıllarında Erzurum'da birlikte çalıştıklarını belirterek, sanığın örgüt üyesi olduğuna dair bilgisi ve görgüsünün olmadığını savundu.



Başkan Sarıdoğan, sanık Şanal'ın eylemlerinden zarar gördüğünü ifade eden avukat İsmail Duygulu'nun davaya katılma talebinde bulunduğunu bildirdi.



Bunun üzerine söz alan Duygulu, Şanal'ın Antalya'da çalıştığı dönem, FETÖ'nün çıkarları ve hedefleri doğrultusunda uygulamalarda bulunduğunu belirtti. Şanal'ın örgütün "altın çocuğu" olduğunu ileri süren Duygulu, bu iddiasına ilişkin delilleri dava dosyasına sunduğunu ifade etti.



Duruşma savcısı, İsmail Duygulu'nun sanığa yüklenen suçtan doğrudan zarar görme ihtimali bulunduğundan davaya katılma talebinin kabulünü ve sanığın tutukluluğunun devamını istedi.



Duygulu'nun davaya müdahil olma talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kürsüden açıkladı: Saadet Partisi Elmadağ Adayı AK Parti Lehine Çekildi

Wow Air, Tüm Uçuşlarını İptal Etti

Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Zabıta Ekiplerini Şaşkına Çevirdi!

15 Yaşındaki Çocuk, Sabah Kalkınca Annesi, Dedesi ve Anneannesinin Cesetleriyle Karşılaştı