Eski Savcı Sarıkaya'nın Yargılanmasına Başlandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski savcı Ferhat Sarıkaya'nın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına başlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski savcı Ferhat Sarıkaya'nın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına başlandı.



Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Sarıkaya ve avukatı hazır bulundu.



Kimlik tespiti ve iddianame özetinin okunmasının ardından savunmasına başlayan Sarıkaya, "Ben asla FETÖ üyesi olmadım. Öğrenciliğimde yurtlarında kalmadım. Terörist başı meczubun hiçbir kitabını okumadım. Adını 15 Temmuz'da duyduğum ByLock'u hiç kullanmadım. FETÖ talimatıyla hareket ettiğim suçlamasını da kabul etmiyorum." diye konuştu.



Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 9 Ekim 2005'te iki kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan Umut Kitabevi'nin bombalanması olayıyla ilgili "Şemdinli iddianamesi"ni hazırlayan savcı olan Sarıkaya, hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonucu meslekten ihraç edildiğini ve 2007'de Ankara'ya döndüğünü söyledi.



Ankara'ya geldikten sonra MHP'li muhaliflere kurultay yolunu açan ve FETÖ'den hapis cezası alan eski hakim Burhan Yaz'ın kendisiyle temas kurduğunu anlatan Sarıkaya, "Burhan Yaz'ın cemaatten olduğunu biliyorum." dedi.



Sarıkaya, eski hakim Yaz hakkında şu beyanlarda bulundu:



"Ben üniversite ikinci sınıftayken Burhan Yaz birinci sınıftaydı. Benimle aynı sınıfta olan hemşehrim avukat C.A, Yaz ile beni tanıştırdı. C.A, Yaz'ı FETÖ'ye kazandırmaya çalışıyordu. İlk başlarda devlet yurdunda kalan Yaz, FETÖ'ye geçince cemaate ait Üsküdar'da olduğunu hatırladığım yurtta kalmaya başladı.



Burhan Yaz, üniversite yıllarından bugüne bu örgütün göbeğindeydi."



FETÖ'den para yardımı almış



Meslekten ihraç edildiği için bir dönem Kanada'ya gitmeyi düşündüğünü, bunun için Yaz'ın kendisine 20 bin lira verdiğini kaydeden Sarıkaya, "Kanada'dan vize alamadım. Bunun üzerine Güney Afrika'ya gitmeye karar verdim. Burada çocuklarım FETÖ okullarında okudu." ifadesini kullandı.



Güney Afrika'da yaklaşık 4 ay kaldıktan sonra Türkiye'ye döndüğünü belirten Sarıkaya, Yaz'ın kendisini FETÖ'den işlem gören, Gazi Üniversitesinin eski Personel Dairesi Başkanı Mehmet Saltan ile tanıştırdığını, bir süre sonra da Bosna Hersek'e gittiğini anlattı.



Saltan'ın belirli aralıklarla gelerek kendisine geçimini sağlaması için para verdiğini kaydeden Sarıkaya, "Saltan öğretmendi, ailemin can güvenliği olmadığını söyleyerek beni tekrar yurt dışına gitmeye ikna etti. Bosna'ya gitmek zorunda kaldım. Saltan, ayda bir gelir, ihtiyaçlarımızı karşılardı. 2009'da Türkiye'ye geri döndüm." beyanında bulundu.



Anayasa değişikliği kapsamında 2010'daki referandumun ardından mesleğe yeniden kabul edildiğini hatırlatan sanık Sarıkaya, mesleğe kabulü için olumlu oy veren kişileri tanımadığını, FETÖ ile iltisaklı olup olmadıklarını bilmediğini savundu.



"Kaya, beni Büyükanıt konusunda yönlendirdi"



"Şemdinli iddianamesi" kapsamında dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı olan emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın "suç işlemek için çete kurmak" ile suçlanmasına ilişkin de savunma yapan Sarıkaya, bu konuda FETÖ'den ihraç edilen eski hakim İlhan Kaya'nın kendisini yönlendirdiğini söyledi.



Olası bir darbenin önüne geçmek için Büyükanıt ile ilgili çalışma yaptığını ileri süren Sarıkaya, şunları kaydetti:



"(Eski hakim) İlhan Kaya'nın FETÖ'cü olduğunu bilmiyordum. Kaya'nın beni, Büyükanıt konusunda yönlendirdiği doğrudur ancak benim de kanaatim o yöndeydi. Yaşar Paşa'nın darbeci, vesayetçi olduğu, askeri darbe yapabileceği yönünde. Savcı olarak görevimi yapmak zorundaydım. Hakkındaki iddiaları ve ihbarları değerlendirdim. Hazırladığım dosyayı görevsizlikle Genelkurmay Adli Müşavirliğine gönderdim. Büyükanıt değil, başkası hakkında da aynısını yapardım. Yeter ki bu ülkede darbeler olmasın, konuşulmasın. FETÖ'nün asıl amacını ben de 15 Temmuz'da gördüm.



İlhan Kaya'nın FETÖ'cü olduğunu bilmiyordum, ihraç edilince öğrendim. Kaya bana, darbe olursa Türk Silahlı Kuvvetlerindeki inançlı insanların zarar görebileceğini söyledi. 28 Şubat'ın etkileri halen devam ediyordu o dönemde. Ben de safça, darbe olmasın diye bu işi yaptım. 15 Temmuz'dan sonra Kaya'nın 'inançlı insanlar' dediklerinin FETÖ'cüler olduğu anlaşılmış oldu."



Sarıkaya, mahkeme heyetinden tahliye talebinde bulundu.



Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan'ın soruları üzerine eski savcı Sarıkaya, FETÖ ile iltisaklı olduğunu düşündüğü kişilerin isim listesini mahkemeye sundu.



Duruşmaya öğle arası verildi.

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