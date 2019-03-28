Son Dakika Haberleri: Eski Savcı Sarıkaya'ya Fetö'den 10 Yıl Hapis

Eski Savcı Sarıkaya'ya Fetö'den 10 Yıl Hapis

49 dakika önce

FETÖ'ye üye olmaktan yargılanan eski savcı Ferhat Sarıkaya, silahlı terör örgütüne üyelik suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Savcı Sarıkaya'ya Fetö'den 10 Yıl Hapis, System.String[]
FETÖ'ye üye olmaktan yargılanan eski savcı Ferhat Sarıkaya, silahlı terör örgütüne üyelik suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. FETÖ'ye üye olmaktan yargılanan eski savcı Ferhat Sarıkaya'nın yer aldığı davada karar açıklandı. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sarıkaya ve avukatı katıldı. Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okuyarak, buna ilişkin sanık ve avukatının beyanını aldı. Sarıkaya'nın beyanının alınmasının ardından savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, FETÖ üyesi olduğunu kaydettiği sanık Sarıkaya'nın silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Nihai kararın açıklandığı davada Ferhat Sarıkaya, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:21 Kaynak: İHA

Ferhat Sarıkaya, Güncel
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