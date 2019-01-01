Son Dakika Haberleri: Eski Savcının Katil Zanlısına Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstemi

Eski Savcının Katil Zanlısına Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstemi

1 saat önce

NİĞDE'de eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur'u (40), öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan arkadaşı Adnan Akçin (42) hakkında, tasarlayarak adam öldürme, mala zarar verme ve hırsızlık suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

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NİĞDE'de eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur'u (40), öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan arkadaşı Adnan Akçin (42) hakkında, tasarlayarak adam öldürme, mala zarar verme ve hırsızlık suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Olay, 3 Eylül günü meydana geldi. Adnan Akçin, arkadaşı eski savcı Serhat Yağmur ile şehir dışındaki bir bölgede buluştu. Akçin ve Yağmur arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Adnan Akçin, yanında taşıdığı tabancayı çekip, Serhat Yağmur'u başından vurarak öldürdü. Akçin, Yağmur'un otomobile koyduğu cesedini, 2 saat gezdirdikten sonra Sazlıca beldesi yakınlarında bulunan çöplüğe götürüp, attı. 

Olay, Akçin'in telefonla arkadaşını arayıp, yardım istemesiyle ortaya çıktı. Arkadaşı durumu polise bildirdi. Harekete geçen polis ekipleri, çöplükte eski savcının cesediyle karşılaştı. Polisin yaptığı çalışmayla Adnan Akçil, kısa sürede yakalandı. 

Yapılan araştırmada, eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur'un görevdeyken mal varlığını katil zanlısı Adnan Akçin'in üzerine geçirdiği, bu malların iadesini isteyince de olayın gerçekleştiği saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Akçin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adnan Akçin hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanık hakkında tasarlayarak adam öldürme, mala zarar verme ve hırsızlık suçlarından, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İlk duruşma 17 Ocak 2019'da görülecek.

- Niğde

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: DHA

Niğde, 3. Sayfa
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