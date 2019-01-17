Eski Savcının Katiline Müebbet Talebi

Niğde'de eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur'u öldüren sanığın yargılanması başladı.

Niğde'de eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur'u öldüren sanığın yargılanması başladı.



Niğde Cumhuriyet Başsavcılığında A.A. hakkında, "tasarlayarak öldürme", "mala zarar verme" ve "hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet istemiyle hazırlanan iddianame, Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.



Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık A. A, maktulün eşi Deniz Yağmur ile taraf avukatları hazır bulundu.



Sanık A. A, sağlık sorunlarını nedeniyle savunma hazırlayamadığı için ek süre talep etti.



Mahkemede dinlenen maktulün eşi Deniz Yağmur, olay günü eşinin A. A. ile akşam 8 gibi görüştüğünü belirterek, eşinin alacaklarına karşılık A. A'nın arsa vereceğini kendisine telefonda anlattığını ve o saatten sonra eşinden haber alamadığını söyledi.



Mahkeme heyeti, sanığın ek süre talebini kabul ederek duruşmayı 7 Şubat'a erteledi.



Niğde ve Konya'da savcılık yapan Serhat Yağmur, görevinden istifa ettikten 2 yıl sonra 3 Eylül 2018'de Sazlıca beldesi yakınlarındaki çöplük alanda tabancayla başına ateş edilerek öldürülmüş halde bulunmuştu. Zanlı A. A, cinayetin ardından yardım etmesi için telefonla aradığı bir arkadaşının ihbarıyla yakalanıp tutuklanmıştı. - NİĞDE

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Altın Fiyatları Ne Durumda! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

"Ya Borcunu Ver Ya Karını" Diyen Amcasını Öldürüp Üzerine Kamyonla Toprak Döktürdü

Ormanlık Alanda Ölüsü Bulunan Kuyumcunun, Ellerinin Bağlanıp Diri Diri Yakıldığı Ortaya Çıktı

E-Ticaret Devi Amazon'un Dağıtım Merkezindeki Çöp Kutusunda Ölü Bebek Bulundu