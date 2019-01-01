Son Dakika Haberleri: Eski Savcıyı Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

Eski Savcıyı Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

1 saat önce

Niğde'de eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur'u öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle 2. Ağır Ceza Mahkemesince dava açıldı.

Eski Savcıyı Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi, System.String[]
Niğde'de eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur'u öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle 2. Ağır Ceza Mahkemesince dava açıldı.

Eski savcı Serhat Yağmur'un öldüren A.A. hakkında, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

A.A. hakkında, "tasarlayarak öldürme", "mala zarar verme" ve "hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet istemiyle hazırlanan iddianame, Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Davanın ilk duruşması 17 Ocak'ta görülecek.

Niğde ve Konya'da savcılık yapan Serhat Yağmur, görevinden istifa ettikten 2 yıl sonra 3 Eylül 2018'de Sazlıca beldesi yakınlarındaki çöplük alanda tabancayla başına ateş edilerek öldürülmüş halde bulunmuştu.

Zanlı, cinayetin ardından yardım etmesi için telefonla aradığı bir arkadaşının ihbarıyla yakalanıp tutuklanmıştı.

A.A'nın ifadesinde, "Yağmur'un kendisinden zorla para istediğini, vermek istemeyince aralarında tartışma çıktığını, küfür edince cinayeti işlediğini ve pişman olduğunu" söylediği öğrenilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:22 Kaynak: AA

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