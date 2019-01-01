Son Dakika Haberleri: Eski Savcıyı Öldüren Zanlıya Müebbet Hapis Talebi

Eski Savcıyı Öldüren Zanlıya Müebbet Hapis Talebi

46 dakika önce

Niğde'de 3 Eylül 2018 tarihinde eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur'u(40), öldüren Adnan A. hakkında Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan soruşturma tamamlandı.

Eski Savcıyı Öldüren Zanlıya Müebbet Hapis Talebi, System.String[]
Niğde'de 3 Eylül 2018 tarihinde eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur'u(40), öldüren Adnan A. hakkında Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Adnan A. hakkında tasarlayarak adam öldürme 6136 sayılı kanuna muhalefet Mala zarar verme ve hırsızlık suçlarından, ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle kamu davası açtı. Niğde Cumhuriyet başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianame Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşmanın 17 Ocak 2019 tarihinde yapılacağı öğrenildi. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:31 Kaynak: İHA

Eylül, Niğde, Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel
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