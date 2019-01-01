Eski Savcıyı Öldüren Zanlıya Müebbet Hapis Talebi
46 dakika önce
Niğde'de 3 Eylül 2018 tarihinde eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur'u(40), öldüren Adnan A. hakkında Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan soruşturma tamamlandı.
Niğde
'de 3 Eylül
2018 tarihinde eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur'u(40), öldüren Adnan A. hakkında Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından hazırlanan soruşturma tamamlandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Adnan A. hakkında tasarlayarak adam öldürme 6136 sayılı kanuna muhalefet Mala zarar verme ve hırsızlık suçlarından, ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle kamu davası açtı. Niğde Cumhuriyet başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianame Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşmanın 17 Ocak 2019 tarihinde yapılacağı öğrenildi. - NİĞDE
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:31 Kaynak: İHA
Sivas'ta Genç Kadının Ölümünü, Sakarya'dan Gelen Telefon Ortaya Çıkardı
Hatay'da Çuvaldan El ve Ayakları Bağlanmış Kadın Cesedi Çıktı
AA'nın Yılın Fotoğrafları Oylaması "Mehmetçik'ten İlk İftar" Birinci Oldu
CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, 5 Yıldır Metrobüste Oturamayan Vatandaşın Hayalini Gerçekleştirdi