Eski Sayıştay denetçisi ve eşi Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Son Dakika

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski Sayıştay denetçisi ve eşi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Meriç ilçesi Adasarhanlı köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, FETÖ şüphelisi eski Sayıştay denetçisi M.I ve eşi M.I'yı Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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