Son Dakika Haberleri: Eski Seçim Sandıkları Hayvanlara Yuva Oldu

Eski Seçim Sandıkları Hayvanlara Yuva Oldu

39 dakika önce

Kırıkkale'de ilkokul öğrencileri, kedi, köpek ve kuşların soğuk havalardan etkilenmemesi amacıyla eski seçim sandıkları ve atık malzemeleri kullanarak yuvalar yaptı.

Eski Seçim Sandıkları Hayvanlara Yuva Oldu, System.String[]
ZEKERİYA KARADAVUT - Kırıkkale'de ilkokul öğrencileri, kedi, köpek ve kuşların soğuk havalardan etkilenmemesi amacıyla eski seçim sandıkları ve atık malzemeleri kullanarak yuvalar yaptı.

Karakeçili İlkokulu öğrencileri, öğretmenlerin ve velilerin desteğiyle soğuk ve karlı geçen kış mevsiminde kedi, köpek ve kuşları soğuktan korumak için proje başlattı.

Yüksek Seçim Kurulunun kullanmadığı eski ahşap seçim sandıkları ve öğrencilerin evlerinden getirdiği damacana, meyve kasaları, karton kutular gibi malzemelerle el emeğiyle hazırlanan yuvalar, okul bahçesine yerleştirildi.

Sokak hayvanlarının korunması için toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla yürütülen ve tüm okulun katılımıyla gerçekleşen projeyle diğer okullara ve illere örnek olunması hedefleniyor.

Karakeçili Kaymakamı Kemal Sefa Gökmenoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeye kaymakamlık olarak destek verdiklerini söyledi.

Kış mevsiminde sokak hayvanlarının ve kuşların dışarıda kalmaması için toplumun duyarlı olması gerektiğini belirten Gökmenoğlu, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz, Yüksek Seçim Kuruluna ait 30-40 yıl öncesinden kalma, kullanılmayan çürümeye terk edilmiş seçim sandıklarından sokak hayvanlarına yuva yaptı. Sandıklara hayvanların girip çıkması için 'göz' açtılar. Güzelce boyadılar, yuva haline getirdiler, yerlerine yerleştirdiler. Soğuk kış günlerinde öğrencilerimiz sıcak bir dokunuş yapıyor. Proje başladı başlayalı kedilerimize ve diğer hayvanlara süt yetiştiremiyoruz. Bu yaşta bu yavrularımıza hayvan sevgisini kazandırdığımız takdirde ömür boyu bu sevginin gideceğine inanıyoruz."

Okul Müdürü Haydar Duruakan da projeyle soğuk kış günlerinde hayvanların sıcak bir yuvaya kavuşmalarının sağlandığına işaret etti.

Projeyi öğrenciler, öğretmenler ve velilerle yaptıklarını anlatan Duruakan, "Kış boyunca, okulumuzun bahçesinde uygun bir alanda uygulamayı düşünüyoruz." dedi.

"Yemeklerden artanları çöpe atmak yerine hayvanlara veriyoruz"

Hayvanı sevmeyenin insanı da sevmeyeceğini bildiklerini ve bu doğrultuda hareket ettiklerini vurgulayan Duruakan, "Okulumuza öğrencilerimiz için günlük yemek geliyor. Yavrularımız devletimizin getirdiği yemeklerden faydalanıyor. Bu yemeklerden artan oluyor. Biz okul olarak bunları çöpe atmak yerine, buradaki hayvanlarımıza veriyoruz. Sadece bu yemekleri değil, süt takviyesi de yapıyoruz. İnşallah, Türkiye'ye örnek olur." ifadelerini kullandı.

"Hayvanlar mamalarını yiyor mu diye teneffüslerde bakıyoruz"

3. sınıf öğrencisi Yunus Emre Özçelik, evde kullanmadıkları atık malzemeleri sınıfa getirerek yuva haline dönüştürdüklerini anlattı.

Yuvalara gelen kedilerle oynadıklarını aktaran Özçelik, "Öğretmenlerimiz ve müdürümüz hayvanlara süt ve yemek koyuyorlar. Hayvanlar mamalarını yiyor mu diye teneffüslerde bakıyoruz. Yuvaların girişlerine süs oyuncakları koyduk. Onlarla oynuyorlar mu diye bakıyoruz. Çok mutlu oluyoruz, hayvanlar üşümüyor, böylelikle içimiz de rahat oluyor." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:18 Kaynak: AA

Karakeçili, Kırıkkale, Güncel
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