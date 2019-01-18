Eski Seçim Sandıkları Yuva ve Kovan Oldu

VOLKAN YILDIZ - Muğla
'nın Milas
ilçesinde, onarılan atıl durumdaki eski ahşap seçim sandıkları, kedi, köpek ve kuşların soğuk havadan korunması için yuva ve bölgedeki arılar için kovan oldu.
Milas Orman İşletme Şefliği'nde görevli çalışanların desteğiyle soğuk ve karlı geçen kış mevsiminde kedi, köpek ve kuşları soğuktan korumak için proje hazırlandı.
Proje kapsamında, atıl durumda depolarda bekletilen eski ahşap seçim sandıklarından sokak havanları için çeşit çeşit yuvalar yapıldı.
Sandıklardan bir kısmı ise bölgede arıcılık faaliyetleri yürüten çiftçiler için hazırlanarak arıların bal yapması için kovan olarak tasarlandı.
Milas Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin mesai saatleri dışında çalışarak hazırladıkları kedi, köpek, kuş yuvaları ve bağışlanan bir miktar mama çalışmaların tamamlanmasının ardından ilçedeki mahalle muhtarları ve hayvanseverlere dağıtıldı.
Aynı şekilde hazırlanan arı kovanları da ise üreticilere ücretsiz verildi.
Milas Kaymakamı Eren Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun kullanmadığı eski ahşap seçim sandıkları orman personelinin mesai saatleri dışında el emeği ve göz nuruyla onararak hayvanlara yuva olarak hazırlandığını söyledi.
Sokak hayvanlarının "Allah'ın sessiz kulları" olarak gördüklerini ve vatandaşların özellikle soğuk kış günlerinde onlara merhamet göstermesini isteyen Arslan, şöyle konuştu:
"Milas Tarım ve Orman Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımızın girişimleri, önerileri ve esnafımızın desteğiyle bu seçim sandıklarını kedilere, köpeklere, kuşlara, arılara birer yuva haline getirdik. Soğuk havalarda bu yuvalar, sokak hayvanları için bir sığınak, sıcak bir yuva olacak. İnşallah vatandaşlarımız da bu konuda duyarlılık ve hassasiyet gösterirler. Bizimle birlikte bu dünyayı paylaşan Allah'ın sessiz kullarına merhamet gösterirler. Bu ilçenin bir yöneticisi olarak sadece insanlara karşı değil hayvanlara karşı da sorumlu olduğumuzun bilinciyle böyle bir güzelliği ortaya koyduk."
Sokak hayvanları için 300 yuva yaptıklarını belirten Milas Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan ise dağıtımı yapılan yuvaların vatandaşlar ve özellikle hayvanseverlerin büyük ilgi gösterdiğini söyledi.
Arslan, ilçenin çam balı üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu anlatarak, "Sokak hayvanları için 300 yuva, arıcılar için 120 kovan hazırladık. arı kovanı olarak hazırlanarak sandıkları da üreticilere dağıttık." dedi.
Teslim aldığı yuvaları ilçenin çeşitli köşelerine yerleştireceklerini anlatan Milaslı doğa aktivisti Meliha Tekin de emeği geçenlere teşekkür etti.
Tekin, projeyle soğuk kış günlerinde hayvanların sıcak bir yuvaya kavuşmalarının sağlandığına işaret etti.
Projeden duyduğu memnuniyeti aktaran Tekin, "Sokak hayvanları kışın soğuktan yazın ise sıcaktan olumsuz etkileniyor. Sokak hayvanlarının bu durumu bizleri gerçekten çok üzüyordu. Aslında bizlerin uzun süredir beklediği bir proje oldu. Eski seçim sandıklarının sokaktaki hayvanlar için bir korunak, barınak haline getirilmesi gerçekten çok güzel. Bunu düşünenlerin ve uygulayanların eline sağlık." diye konuştu.
Tekin, yuvaların özenle hazırlandığını ve vatandaşlar ile sokak hayvanlarından da ilgi gördüğünü belirterek, kendilerinin de yuvalara mama yardımı yaptığını ifade etti.