Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık - Son Dakika

Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gündem yarattı. Bayraktar şu ifadeleri kullandı;

"Biz ilçe teşkilatlarında çalışarak, elektrik direklerine bayrak asarak partili olduk. Sonunda mancınıkla atıldık. Siz ise; zekanız, eğitiminiz ve Babanız sayesinde Bizlere horozluk yaptınız. Şimdi ise "Parti" nizin başındasınız. Tıpkı ateşin üstündeki kazan gibi. Hadi bakalım, hadi !"

2013 YILINDA İSTİFA ETMİŞTİ

Erdoğan Bayraktar, 2013 yılında NTV canlı yayına bağlanarak yaptığı açıklamayla Şehircilik ve Çevre Bakanlığı ile AK Parti Milletvekilliği görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.