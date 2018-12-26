Eski Sendika Başkanını Vuran Tutuklandı
1 saat önce
Samsun'da meydana gelen trafik kazasını yatıştırmaya çalışan eski Petrol-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Sebahattin Çam'ı silahla yaralayan şahıs mahkemece tutuklandı.
Samsun
'da meydana gelen trafik kazasını yatıştırmaya çalışan eski Petrol-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Sebahattin Çam'ı silahla yaralayan şahıs mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi
Olgunlaşma Kavşağı'nda dün akşam saat 23.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet S.'nin (22) içine bulunduğu ticari taksi ile Hüseyin Ş.'nin (49) otomobilli maddi hasarlı kazaya karıştı. Bu sırada araçlarından inen Samet S. ile Hüseyin Ş. arasında tartışma çıktı.
Uzun yıllar Petrol-İş Sendikası Samsun Şube Başkanlığı görevini yapan Sebahattin Çam, torunlarına pasta almak için gittiği pastaneden çıkarken Samet S. ile Hüseyin Ş. arasındaki tartışmayı görüp olaya müdahale ederek, "Yapmayın ayıptır" dedi. Bu sırada Samet S. üzerinde taşıdığı tabancasını çıkartarak Hüseyin Ş. ile Sebahattin Çam'a ateş açtı. Sebahattin Çam ile Hüseyin Ş., sağ ayaklarının dizlerinden vurularak yaralandı. Sebahattin Çam, 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Hüseyin Ş. ise kendi imkanlarıyla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerinden kaçan silahlı saldırgan Samet S., Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Samet S., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Samet S., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:57 Kaynak: İHA
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