Firari suç örgütü lideri Sedat Peker'in hedef aldığı eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'ndan olay açıklama - Son Dakika
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Firari suç örgütü lideri Sedat Peker'in hedef aldığı eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'ndan olay açıklama

28.08.2022 17:26

Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, firari suç örgütü lideri Sedat Peker'in başta kendisi olmak üzere bir takım isimler hakkında ortaya attığı rüşvet ağı iddialarıyla ilgili konuştu. İddiaları yalanlayan Taşkesenlioğlu, "Mine Tozlu Sineren ve yeni diğer iftara atanlara karşı da yarın suç duyurularında bulunacağım" dedi.

Suç örgütü lideri Sedat Peker, başta eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu olmak üzere bir takım isimlerin rüşvet ağı kapsamında iş insanı Mine Tozlu Sineren'den rüşvet istediğini öne sürmüştü.

12 MİLYON LİRA İDDİASI

Firari Peker, ayrıca eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun, kendisine bir sorun nedeniyle başvuran Marka Yatırım Holding'in sahibi Mine Tozlu Sineren'i, kardeşi AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'na yönlendirdiğini iddia etti. Zehra Taşkesenlioğlu'nun da Mine Tozlu'yu Way Out adlı bir finansal danışmanlık şirketine yönlendirdiğini söyleyen Peker, burada Mine Tozlu'dan 12 milyon lira danışmanlık adı altında "rüşvet" istendiğini öne sürdü ve belge paylaştı.

"DANIŞMANLIK ŞİRKETİNDE BİR ARAYA GELDİLER"

Mine Tozlu Sineren'in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu'nun, Mine Tozlu Sineren'e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtti.

İDDİALARA YANIT VERDİ

Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Peker'in iddialarına yanıt verdi. Taşkesenlioğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Mine Tozlu Sineren adını göreve başladığım Nisan 2018 sonrası Erzurumlu olmamız hasebiyle Erzurumlu olduğunu söyleyerek onun adına randevu isteyen biri dolayısıyla öğrendim. Firma sahiplerinin farklı kişiler üzerinden randevu talebine cevap vermeyeceğimi belirttim. Bu süreçte yönetim kurulu başkanlığını yaptığı şirketin işlemleriyle ilgili inceleme ve soruşturmalar devam etti. İncelemeler sonucu rapora bağlandıktan sonra, kendisinin de içinde bulunduğu kişiler hakkında Kurul Kararıyla 2 veya 3 suç duyurusu ihbarında bulunuldu.

Serkan Taranoğlu ismini son iki üç gün öncesine kadar duymuş bile değildim. Tanımadım. Bahsedilen Salih Orakçı ile 5-6 yıl önce yani SPK başkanlığım öncesinde bir tanışma dışında görüşmem olmamıştır.

"KARDEŞİM SPK İLE İLGİLİ HİÇBİR İŞ İÇİN ARAMADI"

Borsagündem internet sitesi sahibi Orhan Pala ile göreve başladığım 2018 yılında yaptığı hayırlı olsun ziyareti dışında bir görüşmem olmamıştır. Burak Taşçı'yı tanımam, herhangi bir irtibatım olmamıştır. Kız kardeşim Zehra Taşkesenlioğlu SPK ile ilgili hiç bir iş için aramamıştır.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

Mine Tozlu Sineren ile görevden ayrıldıktan sonra bir hukukçunun ricası ile onun da bulunduğu ortamda randevu taleplerini doğrudan istemek yerine farklı kişiler vasıtasıyla yapmasının son derece yanlış olduğunu yüzüne karşı söyledim. Varsa bir şikayeti Kuruldan ve yöneticilerden randevu isteyip görüşmesini söyledim. Benim rica etmemi söylediler ancak ben kendim aramayacağımı da bildirdim.

Mine Tozlu Sineren ve yeni diğer iftara atanlara karşı da yarın suç duyurularında bulunacağım."

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Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Sedat Peker, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Firari suç örgütü lideri Sedat Peker'in hedef aldığı eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'ndan olay açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Firari suç örgütü lideri Sedat Peker'in hedef aldığı eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'ndan olay açıklama - Son Dakika
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