Eski ses sanatçısı kıraathanede kalp krizi sonucu öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski ses sanatçısı kıraathanede kalp krizi sonucu öldü - Son Dakika

Eski ses sanatçısı kıraathanede kalp krizi sonucu öldü

6 saat önce

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Türk Halk Müziği sanatçısı 70 yaşındaki Mustafa Ödev Necipoğlu, dinlenmek için girdiği kıraathanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Türk Halk Müziği sanatçısı 70 yaşındaki Mustafa Ödev Necipoğlu, dinlenmek için girdiği kıraathanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde Üçgen Mahallesi 106. Sokak'taki bir kıraathaneye gelen Necipoğlu, burada bir süre oturduktan sonra garsondan çay istedi. Necipoğlu'nun bir anda fenalaşıp, yere düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Necipoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekiplerinin, cumhuriyet savcısının nezaretinde yaptığı inceleme sonrası Necipoğlu'nun cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına götürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 1949 yılında doğan ve müzikle uğraştığı için uzun süre İstanbul'da yaşayan Mustafa Ödev Necipoğlu'nun, sözü ve bestesi kendisine ait eserlerini seslendirdiği 22 tane 45'lik plağının ve 2 kasetinin bulunduğu bildirildi.

Eski ses sanatçısı kıraathanede kalp krizi sonucu öldü

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Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:36 Kaynak: AA
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