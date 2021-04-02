Eski sevgili: "3 yıl boyunca şiddet gördüm" - Son Dakika

Eski sevgili: "3 yıl boyunca şiddet gördüm"

02.04.2021 17:33
Eski sevgili:

Adana'da eski sevgilisinin yanına gelmesi için arkadaşının boğazına bıçak dayayıp alıkoyan, daha sonra da görüntüler sosyal medyaya sızınca şaka yaptığını söyleyip gözaltına alındıktan sonra tutuklanan zanlının sevgilisi, "3 yıl sevgili kaldık hep şiddet gördüm" dedi.

Adana'da eski sevgilisinin yanına gelmesi için arkadaşının boğazına bıçak dayayıp alıkoyan, daha sonra da görüntüler sosyal medyaya sızınca şaka yaptığını söyleyip gözaltına alındıktan sonra tutuklanan zanlının sevgilisi, "3 yıl sevgili kaldık hep şiddet gördüm" dedi.

Sosyal medyada ayrılan sevgilisi Zekiye A.'nın (21) kendisine geri dönmesi için arkadaşı Anıl Ç.'nin boğazına bıçak dayayarak "buraya geleceksin" diye video çekip hakaret eden Kemal A. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği tarafından yakalandı. Zanlı ifadesinde şaka yaptığını söyledi ancak sosyal medyada yayılan ve tepki çeken görüntülerden dolayı zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kemal A.'nın eski sevgilisi Zekiye A. ise yaptığı açıklamada, Kemal A. ile daha önceden çalıştığı güzellik merkezinde tanıştığını ve 3 sene birliktelik yaşadığını belirterek, bu süre boyunca şiddete maruz kaldığını anlattı. Kemal A.'nın psikolojik tedavi gördüğünü söyleyen Zekiye A., "Bana hep şiddet uyguladığında şikayet etmemem için beni eve kilitliyordu. Bana şiddet uyguladığı dönemlerde birlikte yaşıyorduk. Hep şiddet gördüm. Bir kere evden kaçıp şikayetçi oldum. Beni daha sonrasında tehdit ettiği için şikayetimden vazgeçmek zorunda kaldım. Beni her zaman yüzümü kesmek ve kezzap dökmekle tehdit etti" dedi.

Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin 2 hafta önce çekildiğini söyleyen Zekiye A., "Kendisini engelleyip görüşmediğim için bu videoyu çekmiş. Videoyu izleyip yanına gitseydim öldüresiye döverdi. Kendimi çok çaresiz hissettim. O an kendimi düşündüm ve gitmedim. Oraya gitseydim ne yaşayacağımı hayal ettim ve çaresizce ağlayıp kendisine yalvararak benden ve arkadaşlarımdan uzak durmasını istedim. Benim şikayetimden sonra diğer mağdur olan kadınlar benim yanımda olsa ortaya daha farklı konular çıkar" diye konuştu.

Kemal A.'dan korkmadığını söyleyen Zekiye A., "Elinden geleni ardına koymasın. Keşke videoyu daha önceden yayınlasaydım. Kendisini yeterince rezil etti. Her gün bir vukuat işliyor" dedi. - ADANA

Eski sevgili: 3 yıl boyunca şiddet gördüm

Adana Emniyet Müdürlüğü, Hakaret, Asayiş, Adana, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Eski sevgili: '3 yıl boyunca şiddet gördüm' - Son Dakika


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